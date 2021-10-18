Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E'nin Yanıklar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

Son Dakika

Son Dakika: Motorine bir zam daha! Fiyat 8,50'ye doğru gidiyor

Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü

İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı

Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı

Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı

WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak

Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi

Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek