Üye Girişi
NASA, Lucy uzay aracını fırlattı - Son Dakika

NASA, Lucy uzay aracını fırlattı

16.10.2021 12:42

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas V 401 roketiyle, Jüpiter'in çevresindeki 'Trojan (Truva) Asteriotleri'ni incelemek üzere 'Lucy' uzay aracını fırlattı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas V 401 roketiyle, Jüpiter'in çevresindeki 'Trojan (Truva) Asteriotleri'ni incelemek üzere 'Lucy' uzay aracını fırlattı.

NASA'dan yapılan açılamada, Lucy'nin, 'Trojan Asteroitleri'ni incelemek üzere gönderilen ilk uzay görevi olacağı ifade edildi. Açıklamada, 'Trojanlar, Güneş'ten Jüpiter ile aynı uzaklıkta, gaz devi Jüpiter'in 'önünde' ve 'arkasında' Güneş'in yörüngesinde dönen dış Güneş Sistemi asteroitleridir. Gaz devi normalde çevresindeki tüm asteroitleri dağıtacak kadar büyüktür, ancak Güneş ve Jüpiter'in birleşik çekimsel etkileri nedeniyle, bu Trojan asteroitleri sabit yörüngelerde (Lagrange Noktaları olarak bilinen yerin etrafında) milyarlarca yıldır kapana kısılmışlardır. Bu Trojanlar, erken Güneş Sistemimizin kalıntılarının benzersiz, daha önce hiç keşfedilmemiş bir örneğini sağlar? denildi. Ayrıca, bu asteroitlerin, güneş sisteminin tarihini deşifre etmek adına hayati ipuçları taşıdığı belirtildi.

LUCY GÖREVİ ADINI NERDEN ALIYOR?

12 yıl sürecek görevin adını, Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 24 Kasım 1974'te Etiyopya'da bulunan erken bir insansı fosilleşmiş iskeletinden aldığı ifade edilirken, söz konusu iskeletin de ismini The Beatles'ın ünlü 'Lucy in the Sky With Diamonds' şarkısından aldığı belirtildi. Açıklamada, Lucy fosilinin insanlığa dair 'benzersiz' bilgiler sağlaması gibi Lucy görevinin de gezegenlerin kökeni ve Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkındaki bilgileri 'kökten değiştirmeyi' vaat ettiği ifade edildi.

NASA, Lucy uzay aracını fırlattı
NASA, Lucy uzay aracını fırlattı
NASA, Lucy uzay aracını fırlattı
NASA, Lucy uzay aracını fırlattı

Florida, Jüpiter, Uzay, NASA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NASA, Lucy uzay aracını fırlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti 12:45 Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 12:40 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı 12:34 Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı 12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor 12:24 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu 12:20 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık 12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:30 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı
12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı
12:28 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? İşte istatistikler
12:23 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor
12:22 DHKP/C'nin korkunç planı ortaya çıktı! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler
12:20 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
12:19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
12:19 Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı
12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti
Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu         
12:47
Minübüs site duvarını yıkarak çocukların oyun alanına daldı: 3 yaralı Minübüs site duvarını yıkarak çocukların oyun alanına daldı: 3 yaralı         
12:43
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı         
12:33
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı         
12:19
Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti         
12:02
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 12:54:12. #1.12#
SON DAKİKA: NASA, Lucy uzay aracını fırlattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement