Bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan anne ve bebeği, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen İ.A.A'ya (26) çarpan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Sakarya 'da bebek arabasıyla kaldırımda yürürken otomobil çarpan kadın ve bebeği tedavi altına alındı.

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