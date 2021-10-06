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Samsun'da 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

06.10.2021 08:42
Samsun'da 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, System.String[]

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından tarlada ekili 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından tarlada ekili 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Karaköy Mahallesi'nde L.K.'nin tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 bin 995 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili L.K. gözaltına alındı. - SAMSUN

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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