Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun- Sinop karayolunun 56. kilometresinde Karaköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Y.'nin kullandığı 55 JG 425 plakalı otomobil, Elifli Kavşağı'nda Ahmet B. yönetimindeki 55 AGD 79 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Seyfi Y. ve Ahmet B. ile Rahmi D., Tunahan K., Zekai G.ve Adem C. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN