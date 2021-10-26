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Sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek - Son Dakika

Sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek

26.10.2021 11:19
Sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, sera gazı emisyonuna neden olan binalar ile enerji, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülecek.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, sera gazı emisyonuna neden olan binalar ile enerji, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda "çevrenin korunması" başlığı altında iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılacak çalışmalara yer verildi.

Buna göre, çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirme, izin, lisans, izleme ve denetim mekanizmaları ve kapasiteleri geliştirilip ve bu konularda mevzuat güçlendirilerek gerekli yazılım, makine ve teçhizat ihtiyacı giderilecek. Bu kapsamda Çevre Referans Laboratuvarı altyapısı iyileştirilecek.

Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Bu konuda Büyükşehir, il ve ilçe belediyesindeki sıfır atık sorumlularına eğitim verilecek.

Ayrıca çevre etiket sistemi yaygınlaştırılacak. Çevre etiketi konusunda farkındalığı artırmaya ve iş birliğini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Ekonominin ve toplumun iklim risklerine dayanıklılığı artırılacak

Sera gazı emisyonuna sebep olan binalar ile enerji, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bu çalışmalar, uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkeleri ile Niyet Edilmiş Ulusal Katkı çerçevesinde sürdürülecek.

Ulusal koşullar ölçüsünde sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek ve iklim değişikliğine uyuma yönelik, ekonominin ve toplumun iklim risklerine dayanıklılığı artırılacak.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini artırmaya yönelik ulusal ve bölgesel uyum stratejilerini içeren planlama, uygulama ve kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak.

Yerel düzeyde hava kalitesi eylem planları oluşturulacak, kirlilik ve emisyon kontrolüne yönelik mevzuat güncellenecek.

Bu kapsamda emisyon envanteri ve hava kalitesi modellemesi çalışmaları tamamlanan 31 ilde Temiz Hava Eylem Planlarının güncellenmesi çalışmaları tamamlanacak.

Hava kalitesi yönetim kapasitesi geliştirilecek

Bölgesel temiz hava merkezlerini güçlendirerek, hava kalitesi yönetim kapasitesi geliştirilecek.

Buna göre Hava Emisyon Yönetimi (HEY) portalı aracılığıyla stratejik hava kalitesi haritaları ile illerin ve ilçelerin hava kalitesi durumları belirlenecek. Portal kapsamında ilçe düzeyinde 150 farklı parametre için hava kalitesi bilgisi elde edilecek.

Hava kalitesinin modellenmesi ve izlenmesine yönelik araştırmalar yapılacak ve altyapı geliştirilecek.

Bu kapsamda 10 hava kalitesi izleme istasyonu kurulacak. Ülkenin stratejik hava kalitesi haritaları kilometre çözünürlüğünde hazırlanacak. HEY portalının teknolojik açıdan iyileştirilmesine yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülecek.

2020'de 355 olan hava kalitesi izleme ağındaki istasyon sayısının ise 2022'de 370'e çıkarılması hedefleniyor.

Koruma alanları artırılacak

Kara ve denizdeki korunan alan miktarı artırılarak bu alanların etkin yönetiminin sağlanması için yeşil koridor oluşturulması, planlama ve altyapı çalışmaları gibi uygulamalar gerçekleştirilecek. Bu çerçevede potansiyel koruma alanları ile yeşil koridorların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar yapılacak.

2020'de 1834 olan korunan alan sayısının ise 2022'de 2 bin 252'ye çıkarılması hedefleniyor.

Enerji, Lisans, Gazete, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek - Son Dakika
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