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BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ - Son Dakika

BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ

20.10.2021 09:57

Hilal Kara Ben öldükten sonra beni duysanız çok önemli değilHaber - Kamera Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL, (DHA)ÜSKÜDAR'da yaşayan bir çocuk annesi Hilal Kara (37) boşanma davası açtığı 9 yıllık eşi Hüseyin Kara'nın (45) kendisini tehdit ettiğini, darbettiğini ve otomobilini...

Hilal Kara Ben öldükten sonra beni duysanız çok önemli değil

Haber - Kamera Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL, (DHA)

ÜSKÜDAR'da yaşayan bir çocuk annesi Hilal Kara (37) boşanma davası açtığı 9 yıllık eşi Hüseyin Kara'nın (45) kendisini tehdit ettiğini, darbettiğini ve otomobilini yaktığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Eşinin sabıkası olduğunu da iddia eden kadın Neden ben kadın sığınma evine götürülmeye teklif ediliyorum. Neden evden çıkarken dikkat etmem gerekiyor da bu kişi yakalanmıyor. Beni duymayan tüm insanlara sesleniyorum; Ben öldükten sonra duysanız çok önemli değil dedi. Hilal Kara, eşinin kendisine telefonda yolladığı tehdit içerikli ses kayıtlarını dinletti. Öte yandan Hilal Kara'nın otomobilin yakılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Çengelköy'de yaşayan Hilal Kara 2012 yılında Hüseyin Kara ile evlendi. Çiftin Kuzey adında da bir oğlu oldu. İddiaya göre, Hilal Kara 10 ay önce eşine şiddet ve geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Hilal Kara ayrı bir ev tutarak, çocuğuyla yaşamaya başladı. Hüseyin Kara ise eşinin yaşadığı evi tespit etti. Dava sürecinde Hilal Kara eşi tarafından sürekli tehdit edildi, darbedildi. Mahkeme uzaklaştırma kararı vermesine rağmen Hüseyin Kara eşini rahatsız etmeye devam etti. 13 Ekim'de Hilal Kara oğlunu okula bıraktı ve evine döndü. Hilal Kara, evine gireceği sırada yine iddiaya göre Hüseyin Kara tarafından darbedildi. Hilal Kara, polis merkezine giderek boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu. Bir aydır ablasının evinde kalan Hilal Kara yaşadıklarını anlattı.

BEN ÖLDÜKTEN SONRA BENİ DUYMANIZ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL

Hilal Kara, ya karşımızdaki insanın bir sürü suçu var. Sabıka kaydı var. Benim arabamı yakmasından tutun, bana olan darplarından tutun, işte bağımlılığından tutun... Herşeyi varken neden ben kadın sığınma evine götürülmeye teklif ediliyorum. Neden ben evden çıkarken dikkat etmem gerekiyor da bu kişi yakalanmıyor. Beni duymayan tüm insanlara sesleniyorum; Ben öldükten sonra duysanız çok önemli değil. Bu kadar sessiz kalırsak, bu kadar susarsak daha biz çok duyacağız. Suç yapanlar elini kolunu sallaya sallaya gezerse daha çok duyacaksınız yani Hilal olacak Ayşe olacak dedi.

ARABAM YAKILDI, DARBEDİLDİM VE TEHDİT EDİLDİM

10 aydır boşanma davalarının sürdüğünü belirten Hilal Kara, Şikayetlerimi geri almadım. Şikayetlerimin de arkasındayım. Boşanma davasının peşine araba yakıldı. Devamlı kapıma gelip tehditler, hakaretler, küfürler oldu. Bu ayın 11 ve 13'ünde saldırıya maruz kaldım. Ayın 11'inde bıçaklı saldırıya uğradığımda ablamın arabasına binmeseydim neler olurdu Allah bilir 11'inde yapamadığı şeyi 13'ünde. 13'ünde çocuğumu okula bırakıyorum, eve geri geliyorum. Geri gelirken tam kapının önünde saldırıya uğruyorum. Saldırıya uğradığım zaman da 'Kapıyı aç, içeride seni öldüreceğim'...Telefonu zorla elimden almaya çalışıyor. Saldırıya uğradım mı Uğradım. Sonuç ne halen uğrayacak mıyım Uğrayacağımı da biliyorum dedi. Kara, eşinin denetimli serbestlikten bırakıldığını, denetimli serbestlikten imza atmadığını belirterek, İmza atmadığı için, bu olay olduğu için de diğerleri için de aranıyor diye konuştu.

SENİ ÖLDÜRECEĞİM, İNSANLIKTAN ANLAMADIN SÜREKLİ ŞİKAYET ETTİN

Öte yandan Hilal Kara, eşinin kendisine telefondan tehdit içerikli ses kayıtları gönderdiğini söyledi. Hilal Kara, boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Kara'ya ait olduğunu belirttiği ses kayıdını da dinletti. Kayıtta, Hüseyin Kara olduğu iddia edilen kişi Seni öldüreceğim, insanlıktan anlamadın sürekli şikayet ettin diyerek hakaret ettiği duyuluyor.

ARACIN YAKILMA ANI KAMERADA

Öte yandan Hilal Kara'nın evinin önündeki aracının yakılma anı da iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere iki kişi yanına geldikleri otomobilin kapısını açmaları ve aracı yakmaları ile Hilal Kara'nın eşi olduğunu belirttiği kişinin kaldırımda yürümesi yansıdı.

BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ
BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ

Hüseyin Kara, Hilal Kara, Üsküdar, Boşanma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI KOCASI DARBETTİ, OTOMOBİLİNİ YAKTI, TEHDİT ETTİ - Son Dakika
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