KADIKÖY'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binada yangın çıktı. Binanın çatısında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı. Binada yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.
Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Yavuz Sokak'ta 3 katlı binada saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre kentsel dönüşüm için söküm çalışmaları yapılırken binanın çatısında çıkan yangın yanındaki 2 katlı binaya da sıçradı. O sırada devriye görevi yapan Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri alevleri fark ederek, 2 katlı binada bulunan vatandaşları dışarı çıkardı. Tahliye işlemini tamamlayan polisler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | DEVRİYE GEZEN POLİSLER YANGINI FARK ETTİ; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika