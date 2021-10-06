Üye Girişi
Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

06.10.2021 10:29

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında, geçici menfezler ve köprülerin zarar görmesi sebebiyle bazı köylere ulaşım kesildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında, geçici menfezler ve köprülerin zarar görmesi sebebiyle bazı köylere ulaşım kesildi. Selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıkarken, ekipler köylere ulaşmak için çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle, daha önce yapılan 3 geçici menfez ile bazı köprülerin zarar görmesi ve heyelanlar sebebiyle bazı köylere ulaşım kesildi. Sel sonrasında Kızılcakaya köyü ile Toprakçı Mahallesi arası, Duran köyü ile Türkeli Kuşçular köyü ve Karacakaya köyü arasındaki geçici köprü ve menfezler selde yıkıldı. Çatalzeytin-Çatak köyü ile Çatalzeytin-Karacakaya köyü arasındaki yollar, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. İlçedeki Karacakaya, Kızılcakaya ve Çatak köyleri, alternatif yolların da bulunmaması sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Selin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda yolun yağış ve heyelan sebebiyle zarar gördüğü görüldü. Ekipler ise ulaşımın kapandığı köylere ulaşmak için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Çatalzeytin, Kastamonu, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül 11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı 11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı Ziynet Sali, 11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu 11:01 Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar 10:11 Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı 10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı

Son Dakika Haberleri
11:34 Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor
11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül
11:27 Son Dakika! Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
11:14 Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın
11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı
11:00 Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu
10:48 Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
10:41 Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış
Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor         
11:34
Son Dakika! Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:28
Son dakika! Yeni güne 8,92'den işlem görerek başlayan dolar, yeni rekorları zorluyor Son dakika! Yeni güne 8,92'den işlem görerek başlayan dolar, yeni rekorları zorluyor         
11:19
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi         
10:48
Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı         
10:40
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor         
09:40
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 11:41:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement