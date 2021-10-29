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Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı

29.10.2021 13:37
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

DENİZLİ'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Geçit töreninde Denizli Kadın Platformu üyeleri, 2 gün önce boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in (25) fotoğrafını taşıdı.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nun gösterisiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Denizli Valisi Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ve 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Güven, askeri araçla halkı selamladı.

'COŞKU İÇİNDE GURURLA KUTLUYORUZ'Törende konuşan Atik, "Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi, güzel ilimiz Denizli'de de büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günümüzde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyetimi ifade ediyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.KOMANDOLAR SİS BOMBALARINI ARASINDAN GEÇTİDenizli Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni yapıldı. Öğrenciler, ellerinde bayraklarla yürüdü, en yoğun ilgiyi ise askerler gördü. 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandolar, renkli sis bombaları arasından geçiş yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının kortej yürüyüşüne Denizli Kadın Platformu üyeleri de katıldı. Kadınlar, 27 Ekim'de Furkan Zıbıncı tarafından bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin'in fotoğraflarını taşıyarak yürüdü. Tören gazilerin geçişiyle birlikte son buldu.


- Denizli
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı - Son Dakika


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