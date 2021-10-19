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Son dakika haberi... "Okul öncesi dönemde başlayan eğitim, çocukların tüm hayatını etkiler" - Son Dakika

Son dakika haberi... "Okul öncesi dönemde başlayan eğitim, çocukların tüm hayatını etkiler"

19.10.2021 09:59
Son dakika haberi...

Son dakika gündem haberi: Araştırmalar, yeniden okul sıralarına dönen çocukların öğrenme güçlüğü yaşadığını gösterirken, ebeveynler de çocuklarının disleksi olabileceğine yönelik kaygılanmaya başladı.

Araştırmalar, yeniden okul sıralarına dönen çocukların öğrenme güçlüğü yaşadığını gösterirken, ebeveynler de çocuklarının disleksi olabileceğine yönelik kaygılanmaya başladı. McKinsey tarafından gerçekleştirilen "COVID-19 ve Eğitim" başlıklı çalışmasına göre ailelerde eğitim seviyesi düştükçe, çocuklarda öğrenme güçlüğünün yüzde 55'i bulabildiğine dikkati çeken Yükselen Zeka Yayınevi Kurucusu Sabri Yaradılmış, bu dönemde eğitim setleri ve zeka oyunlarının önemini vurgulayarak, "Okul öncesi dönemde başlayan eğitim, çocukların tüm eğitim hayatını etkiler. Ebeveynler 3T canavarına yenilmeden çocuklarıyla birlikte verimli vakit geçirdikleri müddetçe başarılı çocuklar yetiştirebilirler" diye konuştu.

Pandemiyle evlere kapanan çocukların yaşadığı kayıplara öğrenme güçlüğü de eklendi. McKinsey tarafından gerçekleştirilen "COVID-19 ve Eğitim" başlıklı araştırma, dünya çapında ilk ve ortaokul öğrencilerinin matematik becerilerinin 5 ay, okuma becerilerinin 4 ay gerilediğini gösterdi. Çalışmaya göre ailelerde eğitim seviyesi düştükçe, çocuklarda öğrenme güçlüğü yüzde 55'i bulabiliyor. Pandemiye bağlı olarak gelişen bu durum, ebeveynlerin aklına "Çocuğum disleksi mi?" sorusunu getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "öğrenme farklılığı" olarak tanımlayan disleksi, çocuklarda yazıları eksik okuma, rakamları birbirine karıştırma gibi sorunlarla kendini gösteriyor.

AİLESİYLE VAKİT GEÇİREN ÇOCUKLAR İLKOKULA HAZIR BAŞLIYOR

Ebeveynlerin özellikle okuma ve yazmayı öğrenmekte zorluk çeken çocuklarının disleksi olabileceğine dair endişe yaşadığını belirten Yükselen Zeka Yayınevi Kurucusu Sabri Yaradılmış, "Pandeminin çocukların öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediği kuşkusuz bir gerçek. Ancak okul öncesinde etkinlik kitapları aracılığıyla verimli bir eğitim alan, telefon, tablet ve televizyondan oluşan 3T canavarıyla değil ailesiyle vakit geçiren çocuklar ilkokula hazır başlıyor ve yaşıtlarından bilişsel olarak geri kalmıyor" dedi.

HER ÇOCUK FARKLI ÖĞRENİR

Ebeveynlerin okuma yazmayı öğrenmekte zorluk yaşayan çocuklar üzerinde sözel ya da fiziksel şiddet uygulayabildiğine değinen Sabri Yaradılmış, "Temel sorun hepimizin bir zamanlar çocuk olduğumuzu unutmamızdan kaynaklanıyor. Çoklu zeka ve duygusal zeka kuramlarına baktığımızda her insanın farklı şeyleri, farklı şekilde ve farklı sürede öğrendiğini görüyoruz. Her çocuğun ilgi ve yetenek alanları gibi öğrenme süreleri de farklıdır" diye belirtti.

"ÇOCUKLAR EKRANLA DEĞİL AKRANLA BÜYÜR"

Çocukların okul öncesinde alanında uzmanların rol aldığı bir ekip tarafından hazırlanan eğitim setleri ve zeka oyunlarıyla tanıştırılmasının önemine değinen Sabri Yaradılmış, "Çocuklarda dil, konuşma, dikkat gelişimi, ince motor, duygusal ve sosyal beceri alanları gelişime açıktır. Bu nedenle okul öncesi dönemde başlayan eğitim, onların tüm eğitim hayatını etkiler. Steve Jobs'un dediği gibi: 'Çocuklar ekranla değil akranla büyür'. Ebeveynler 3T canavarına yenilmeden çocuklarıyla birlikte verimli vakit geçirdikleri müddetçe sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirebilirler" dedi.


Son dakika haberi... Okul öncesi dönemde başlayan eğitim, çocukların tüm hayatını etkiler

disleksi, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Okul öncesi dönemde başlayan eğitim, çocukların tüm hayatını etkiler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Okul öncesi dönemde başlayan eğitim, çocukların tüm hayatını etkiler" - Son Dakika
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