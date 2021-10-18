Son dakika haberleri! Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 24'e yükseldi - Son Dakika

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde süren şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısının 24'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Yağışlar sonucu yaşanan felakette 24 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), bugün için 11 ilçede şiddetli kötü hava olasılığı sebebiyle sarı alarm verdi.

Kerala, Karnataka ve Lakshadweep sahilinde bugün saat 23.30'a kadar yüksek gelgitler yaşanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, hava durumu departmanının 21 Ekim'e kadar Kerala genelinde olası gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarlar konusunda uyardığını söyledi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint ordusu, can kaybının artmasından endişe edilen afet bölgesi Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.

İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söylemişti.

Kerala'da 2018'de de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.