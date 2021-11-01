Son dakika haberleri: İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda kavga eden iki grup, caddeyi birbirine kattı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürürken birden tartışmaya başlayan iki grup, kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya kadınlar da karıştı. İki grubun tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL