Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap evde hasar oluştu.
Kehler köyü Bulamaç Mahallesi'nde Yaşar Aşkın'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Ev sahibi Aşkın'ın yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Karabük'te çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika