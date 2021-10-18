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Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

18.10.2021 13:14
Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hassa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ö.T. ile M.A.T'nin ikametinde yaptığı aramada, 2 sis bombası, 2 tüfek, 2 polis yeleği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Hassa, Silah, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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