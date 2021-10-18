Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hassa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ö.T. ile M.A.T'nin ikametinde yaptığı aramada, 2 sis bombası, 2 tüfek, 2 polis yeleği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.