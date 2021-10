Sulama Göletlerine uyarı levhaları asıldı - Son Dakika

Tarımsal ve kırsal kalkınmayı sağlamakla birlikte üreticilerin gelir kalemlerinin artması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde göletlerde sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda çalışma yapılan göletlerde güvenliği sağlamak amacıyla uyarı levhaları asıldı. Mahalle muhtarlarının eşliğinde ve tutanak ile teslimi yapıldıktan sonra göletlere takılan uyarı levhaları ile yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına yapılan uygulamanın il geneline yayılacağı belirtildi. Merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler'e bağlı mahallelerde çalışma yapılan göletlerde başlayan uygulamaya Gördes, Selendi, Demirci, Kula, Köprübaşı ve Kırkağaç ile devam edilecek. 'Gölete Girmek Tehlikeli ve Yasaktır' ibareli uyarı levhalarının imalat çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, talep olması halinde sayının artabileceği ifade edildi. Bu sayede göletler daha güvenlikli hale getirilerek, olası kayıpların önüne geçileceği de belirtildi.

"Sulama göletleri yüzmek için uygun değil"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilere yönelik destek çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların can ve mal güvenliğine de hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "İlimiz genelinde yoğun bir şekilde hayvan içme suyu göleti ve tarımsal sulama göleti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarında göletlere yüzmek, serinlemek gibi amaçlarla girilmesi nedeniyle can kayıpları yaşanabilmektedir. Şunu iyi bilmeliyiz ki, sulama ve his göletleri yapısı itibarı ile yüzmek için uygun değildir. Toprak dolgu ve diplerinde çamur balçık oluşması nedeniyle boğulma ve can kayıpları yaşanması ihtimalini önlemek için çalışma başlatıldı. Mahallelerde camilerden anonslar yaptırılarak vatandaşlarımız uyarıldı. Uyarı tabelaları montajı yapılarak da görsel olarak da vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Göletler yüzmek serinlemek amaçlı değildir. Olası can kayıplarının ve acıları önlenmesini temin etmek adına vatandaşlarımızı uyarmak ve bilinçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.