Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Fuhuş yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkmenistan uyruklu A.S. İl Göç İdaresine teslim edildi.

Diğer zanlıların işlemleri emniyette devam ediyor.

-Kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen 5 kişiye ceza uygulandı

Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kumar operasyonunda 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri O.K'nın işlettiği kıraathaneye operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerinde bulunan 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. 4 kişiye ve iş yeri sahibine 8 bin 46 lira para cezası uygulandı, oyun kağıdı ve pullara el konuldu.