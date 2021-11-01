Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenazeye, Er ailesi ve yakınları ile Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, muharip gaziler, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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