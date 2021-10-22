Tohum ekerken tarım makinesinin altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

Kaza, dün akşam Karayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Uğur Özmen, tarım makinesi mibzer üzerinde tarlasına tohum ekimi yaptığı sırada dengesini kaybedip, düştü. Mibzerin altında kalan Özmen, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Uğur Özmen'in cansız bedeni, otopsi için Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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