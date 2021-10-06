Ufo Dediler, Egzoz Gazı Çıktı! - Son Dakika

Büyük Britanya, sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ile çalkalanıyor.

27 Eylül 2021 tarihinde İskoçya'nın Aberdeen kentinde yaşayan bir kişi sosyal medyada bir video paylaştı.

Videoda "bir şey"in gökyüzünde hızla ilerlediği görülüyordu.

Yorumlardan birine göre 'gizli benzin nakli yapan bir araç' olsa gerek idi.

AMAÇ KİRLİLİĞİ ENGELLEMEK

Binlerce kişi görüntüdeki şeyin "UFO" olduğuna inanırken; bu UFO'nun UFO olmadığı açıklandı.

Uzay teknolojileri mühendisi Dr Malcolm MacDonald tarafından yapılan açıklamaya göre, uzaya yolculuk yapan bir roketten ayrılan başka bir küçük araç, Birleşik Krallık üzerinde uzayda kirlilik yaratmamak ve diğer araçlara zarar vermemek için bu manevrayı gerçekleştirince çıkan egzoz gazları gökte seyrettiğimiz ilginç görüntülere sebep oldu.

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