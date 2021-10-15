Van'da "Yunus Emre Anadolu Konferansları" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Programa Vali Yardımcısı Hamit Genç, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İhsan Emre Aydın , kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Boz "Yunus Emre'de sözün önemine dair", Prof. Dr. Akın "Yunus Emre ve Mevlana'da yenilikçi düşünce", Prof. Dr. Ergün ise "Tasavvuf eğitim açısında Yunus Emre" konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa Prof. Dr. Erdoğan Boz, Prof.Dr. Cüneyt Akın ve Prof. Dr. Mustafa Ergün konuşmacı olarak katıldı.

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