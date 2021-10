"Van Gölü Afet Risk Değerlendirme Programı" düzenlendi - Son Dakika

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından "Van Gölü Afet Risk Değerlendirme Programı" düzenlendi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi konferans salonundaki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede doğal afetlerin meydana geldiğini söyledi.

Çığ düşmeleri ve göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu insanların hayatını kaybettiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Sellerden bir can kaybımız olmadı ama mal kaybı ve ciddi anlamda hasarlar meydana geldi. Eğer önceden alınan tedbir olmasaydı Esenyamaç köyünde ciddi can kaybı da yaşanabilirdi. Uyarılar sayesinde her gün sağım için gelen hayvanların o gün köye indirilmemesi, vatandaşların köydeki yamaçlara kaçması kayıpları önledi. Onun için afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu anlamda artık profesyonel çalışan kurumlarımız, birimlerimiz var. Onların tavsiyesine uyarsak onların rehberliği ile hareket edersek zararlarımızı minimize edebiliriz."

Bilmez, 10 yıl önce 644 kişiyi depremde kaybeden Van'ın halen yapı stoğunun yüzde 80'ninden fazlasının projesiz, ruhsatsız ve imar planlarına aykırı olduğunun altını çizerek, "Onun için risk deprem meydana gelmeden önce evdeki dolabın duvara monte etmede ibaret olmadığını, yapımızı, planımızı yaparken, projemizi hayata geçirirken de bizim mutlaka kurallara uygun yapılar yapmamız gerekiyor." dedi.

"Afet risklerinin azaltılması için işbirliğini geliştirmeliyiz"

Van depreminin yıl dönümü programları için kente davet edilen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ise Japonya ve Türkiye'nin sıklıkla depremlerin meydana geldiği ülkeler olmaları bakımından da ortak noktaya sahip olduklarını belirtti.

1999 Gölcük depreminin ardından, 1995 yılındaki Büyük Hanşin Depreminden etkilenenlerin yetim çocuklar için para gönderdiğini anlatan Suzuki, şöyle konuştu:

"Bugün de bahse konu para, Türkiye'deki çocuklara afet önleme eğitimi için kullanılmaktadır. Bundan başka 2011'de meydana gelen Büyük Doğu Japonya depreminde Türkiye'den bir kurtarma ekibi bölgeye giderek üç hafta gibi uzun bir süre boyunca kurtarma faaliyetlerini sürdürmüştü. Depremlere yönelik alınacak önlemlerin paylaşılması, afet önleme tedbirlerinin geliştirilmesine ve dolayısıyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunacaktır. 2018 yılında Türkiye ve Japonya arasında afet riskini azaltmada kapsamlı işbirliğini sağlamak amacıyla 'Afet Risklerinin Azaltılması Alanında İşbirliği Anlaşması' imzalanmıştır. Türkiye ile deprem dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda afet risklerinin azaltılması konusunda işbirliğini geliştirmekteyiz."

10 yıl önceki Van depreminde yardım çalışmalarına katılan Atsushi Miyazaki'nin artçı sarsıntıda hayatını kaybettiğini anımsatan Suzuki, "Miyazaki, Büyük Doğu Japonya depremi sırasında Türk halkının verdiği destekten etkilenerek Mültecilere Yardım Derneğine katıldı. Van'da deprem meydana geldiğinde etkilenen bölgeleri hızla ziyaret etti ve yardım çabalarıyla çok sayıda vatandaşa ulaştı. Başarılarının Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğa katkıda bulunduğuna şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Van Şube Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu ve AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, kurum çalışmaları hakkında, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ise "Deprem Gerçeğimiz ve Risk Azaltma Çalışmaları" konulu sunum yaptı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise panele programa katılanlara teşekkür etti.

Programa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İl Emniyet Müdürü Atanır Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.