Yaylakent'te PTT hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Dede, yaptığı açıklamada, PTT acentesinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.???????

PTT acenteliğinde belde halkı, elektrik, telefon, internet faturaları, havale işlemleri, vergi ödeme gibi işlemleri yapabilecek.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede 'nin girişimleri sonucu PTT ile yapılan sözleşme sonrası PTT acenteliği belediye binasında hizmet vermeye başladı.

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