Yedigöller'de sonbahar güzelliği mest etti - Son Dakika

Bolu'da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı baharın gelişiyle yeşillere büründü. Yeşilin tüm tonlarını barındıran eşsiz manzarayla oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Sonbaharda sarının bütün tonlarını barındırmasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller'de ağaçların oluşturduğu renk cümbüşünün havadan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı doğa harikası alanlara, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi akın ediyor. Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbaharda, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı doğasıyla farklı bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.

(Ömer Faruk Kıyak-İHA)