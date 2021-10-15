Üye Girişi
Yeni BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Batı Sahra sorununa çözüm bulabilecek mi? - Son Dakika

Yeni BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Batı Sahra sorununa çözüm bulabilecek mi?

15.10.2021 11:54
Yeni BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Batı Sahra sorununa çözüm bulabilecek mi?

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilciliğine deneyimli diplomat Staffan de Mistura'nın atanmasıyla dikkatler Fas ile Polisario Cephesi arasında on yıllardır devam eden anlaşmazlığın çözümü için atılacak muhtemel adımlara çevrildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilciliğine deneyimli diplomat Staffan de Mistura'nın atanmasıyla dikkatler Fas ile Polisario Cephesi arasında on yıllardır devam eden anlaşmazlığın çözümü için atılacak muhtemel adımlara çevrildi.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Yeni BM Özel Temsilcisi 2,5 yıl sonra atandı

Sorunun çözümü konusunda bir süredir yeni gelişme yaşanmazken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mayıs 2019'da istifa eden Horst Köhler'in yerine 6 Ekim'de Batı Sahra Özel Temsilciliğine Staffan de Mistura'yı atadığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Roma'da düzenlediği basın toplantısında, diplomasi ve siyasette 40 yılı aşkın deneyime sahip de Mistura'nın "2020 tarihli 2548 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve diğer ilgili kararlar rehberliğinde taraflar, komşu ülkeler ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere ilgili tüm muhataplarla" çalışacağını söyledi.

BMGK'nin söz konusu kararı, BM Barış Gücü MINURSO'nun (BM Batı Sahra Referandum Misyonu) görev süresini uzatırken tüm tarafları da krize çözüm bulunması için BM Misyonu'na yardımcı olmaya çağırıyordu. Guterres, 27 Ağustos'ta da Rus diplomat Alexander Ivanko'yu MINURSO'nun başkanlığına atamıştı.

Fas ile Polisario Cephesi arasındaki müzakereler durduruldu

Fas ile Polisario Cephesi arasındaki son müzakere turu 2018'e uzanıyor.

Eylül 2018'de dönemin BM Batı Sahra Özel Temsilcisi Köhler, tarafları Batı Sahra sorununu tartışmak üzere Cenevre'de bir masa etrafında toplanmaya çağırdı.

Bu toplantılar Aralık 2018 ve 2019'un ilk çeyreğinde çatışmanın tarafları olan Fas ve Polisario Cephesi ile gözlemci ülkeler Cezayir ve Moritanya'nın katılımıyla gerçekleştirildi ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Bugüne kadar da konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanmadı.

"Polisario ile çözüm yolunda adım atılması muhtemel değil"

BM Özel Temsilciliğindeki yeni atamanın ardından Batı Sahra sorununun çözümüne yönelik atılacak yeni adımlar beklenirken uzmanlar de Mistura'nın işinin çok da kolay olmadığını belirtiyor.

Fas'ın kuzeyinde yer alan Fez kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesinden uluslararası ilişkiler profesörü Iyd es-Sadiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polisario Cephesi ile barışçıl bir çözüm yolunda önemli bir adım atılmasının muhtemel olmadığını" söyledi.

Sadiki, "Yeni BM Temsilcisi'nin en fazla yapabileceği sorunu yönetmek ve krizin büyümesini önlemek, çünkü çatışma taraflarının yanı sıra bölgesel durum da bu konuda iyimser olunmasına izin vermiyor." dedi.

De Mistura'nın bu aşamada önemli bir rol oynamayacağı ve çatışma taraflarını yeniden doğrudan görüşmeye ikna etmekte zorlanacağı yorumunu yapan Sadiki, "Taraflar arasındaki doğrudan görüşmeler yeniden başlarsa, bu yeni temsilci için büyük bir başarı olacak." diye konuştu.

"De Mistura'nın atanması olumlu bir durum"

Fas'ta parlamentonun ikinci kanadını oluşturan Danışmanlar Meclisinin eski Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler alanında araştırmacı Nebil el-Endülisi, "Taraflarının 2019'dan bu yana bu pozisyon için 12 adayı reddettikten sonra de Mistura'yı kabul etmesi, özellikle zengin bir diplomatik deneyime sahip olduğu için kendi içinde olumlu bir durum." diye konuştu.

Endülisi, "Batı Sahra sorunu, başta Fas ve Cezayir olmak üzere tarafların çözüm bulma arzusuyla ilgili olduğu için, çözüm bulunmasına katkıda bulunmak üzere atanan şahsiyete bağlı değildir." ifadelerini kullandı.

Polisario Cephesi'nin Cezayir tarafına mutlak bağımlılığını gösteren ve zayıflığını ortaya koyan Kerkerat olaylarının ardından tam bir izolasyon içinde yaşadığına işaret eden Endülisi, şunları kaydetti:

"Yeni BM Temsilcisi'nin başarısı, Cezayir tarafının mevcut çatışmadaki konumu başta olmak üzere Batı Sahra sorununa ilişkin net bir vizyona sahip olmasına ve Fas ile Cezayir arasında doğrudan müzakerelerin olması gerektiğini vurgulamasına bağlıdır. BM resmi sözcüsünün dolaylı olarak işaret ettiği şey de budur."

Cezayir'in Fas ile doğrudan müzakerelere girmeyi reddediyor ve müzakerelerin Rabat ile "Polisario" arasında olması gerektiğine inandığını kaydeden Endülisi, "Fas, uzun süredir devam eden bu çatışmayı çözme arzusunu dile getirdi ve uluslararası destek kazanan özerklik önerisini sundu." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Batı Sahra sorununa çözüm bulabilecek mi? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı 12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı 11:46 Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu 11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı

Son Dakika Haberleri
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi         
12:29
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi         
12:07
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 13:01:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Batı Sahra sorununa çözüm bulabilecek mi? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement