Habeş Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Araban ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Habeş Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Habeş Kanyonu özellikle doğa yürüyüşü ve dağcılık sporu meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kanyonun içinden akan derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alırken ziyaretçilere suyun derin olan kısımlarında yüzme şansı da buluyor.

Ziyaretçiler ayrıca kanyonun belirli yerlerinde kamp çadırı da kurabiliyor.