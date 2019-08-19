Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ne ziyaretçi akını

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi, "Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri"nin gerçekleştirildiği 3 günde 97 bin 682 kişiyi ağırladı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi, "Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri"nin gerçekleştirildiği 3 günde 97 bin 682 kişiyi ağırladı.

Hacı Bektaş Veli'nin türbesi ile onun döneminden eşyaların sergilendiği müzenin de bulunduğu külliyeye, 16-18 Ağustos'ta düzenlenen "56. Ulusal, 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri" için ilçeye gelen vatandaşlar ilgi gösterdi.

13. yüzyılda Horasan'dan geldiği ve Türklerin Anadolu'ya yayılmasında büyük etkisi olduğu bilinen, Selçuklu döneminde farklı dine mensup kişilerin barış ve birliktelik içinde yaşamalarını sağlayan Hacı Bektaş Veli'nin birçok alim yetiştirdiği külliye, ziyaretçi akınına uğradı.

Külliyeyi, etkinliklerin gerçekleştirildiği 3 günde 97 bin 682 kişi ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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