Hacılar Erciyesspor Zirve Peşinde

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 15. haftada ertelenen maçta Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor dün karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılaşmayı Hacılar Erciyesspor 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Gökhan Mutlu, Caner Kalem, Oğuzhan Sezer
Hacılar Erciyesspor: Ahmet Akın Kırbaş, Taha Karaevli, Abdullah Gürbüz (Metin Çakıcı dk. 70), Melih Akça, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz (Zekeriya Tatlı dk. 46), Ömer Faruk Karadoğan (Resul Kahriman dk. 83), Batuhan Duran (Hasan Tuğrul dk. 83),Muhammed Yasin Turgutalp, Mehmet Akif Gürkan, Bedirhan Öztürk (Muhammet Samet Aras dk. 46)
Argıncıkspor: Şaban Hakan Salih, Alican Koçer, Kaan Aşık, Eren Cem Çelebi (Mustafa Can Ada dk. 85), Tahir Can Çeçen (Ozan Arslan Kahriman dk. 80), Hacı Mert Cingöz, Süleyman Özçınar (Menduh Çökük dk. 46), Yunus Emre Mert, Emircan Yıldırım, Alper Arda Karakoç, Yusuf Aslan (Muhammed Korkmaz dk. 46)
Goller: Mehmet Akif Gürkan (dk. 6, dk. 80), Abdullah Gürbüz (dk. 20), Ömer Faruk Karadoğan (dk. 45+2) (Hacılar Erciyesspor), Yunus emre Mert (dk. 60) (Argıncıkspor) - KAYSERİ
