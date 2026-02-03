Hacıoğlu Grubu, Hacıoğlu Holding A.Ş. ile Yapılandı - Son Dakika
Hacıoğlu Grubu, Hacıoğlu Holding A.Ş. ile Yapılandı

Hacıoğlu Grubu, Hacıoğlu Holding A.Ş. ile Yapılandı
03.02.2026 13:26
Hacıoğlu Grubu, şirketlerini birleştirerek Hacıoğlu Holding A.Ş. oluşturdu ve global büyümeyi hedefliyor.

Kurumsal yapıyı güçlendirmek, operasyonel verimliliği artırmak ve global büyüme hedeflerini daha etkin yönetmek amacıyla Hacıoğlu Grubu bünyesindeki şirketler tek çatı altında birleştirilerek Hacıoğlu Holding A.Ş. kuruldu.

Madencilik, rafinaj, inşaat ve mimari alanlarda faaliyet gösteren Hacıoğlu Grubu, yeni yapılanmayla birlikte ticari faaliyetlerini Holding A.Ş. yönetim modeliyle sürdürecek. Yapılanmanın; karar alma süreçlerinde hız, kaynakların daha verimli kullanımı, operasyonlarda ölçek ekonomisi ve uluslararası büyüme hedeflerinin daha koordineli yönetilmesi gibi başlıklarda katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, mevcut yatırımları daha etkin yönetmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Madencilik ve rafinaj başta olmak üzere mimarlık ve müteahhitlik sektörlerinde daha da büyümeyi hedefliyoruz. Türkiye büyük bir potansiyele sahip. Hem yurt dışı faaliyetlerimizi büyüteceğiz hem de Türkiye'deki yeni yatırımlarımızı genişleterek üretmeye, istihdam sağlamaya ve katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Bu stratejik yapılanmanın; paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalara uzun vadeli değer sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hacıoğlu Grubu, Hacıoğlu Holding A.Ş. ile Yapılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hacıoğlu Grubu, Hacıoğlu Holding A.Ş. ile Yapılandı - Son Dakika
