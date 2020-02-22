Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ve açıklaması haber olan başarılı şarkıcı Hadise, son olarak siyah derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.
Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, "Off to..." notuyla derin yırtmaçlı pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımlarını yoruma kapalı yapan Hadise'nin fotoğrafları kısa sürede 261 bin beğeni aldı.
Birkaç gündür aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisini Hadise'nin Yıldırım'ın köpeğiyle çektirdiği pozları kalp emojisiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı. İlişkileri hakkında açıklama yapmayan ikili, ailelerini de tanıştırdı.
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı
Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
Magazin gündemini sarsan iddia: Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşıyor