HADRİANAPOLİS ANTİK KENTİ GÜVENLİK KAMERALARIYLA KORUNUYOR

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyü'nde ki 'Hadrianapolis Antik Kenti güvenlik kameralarıyla korunuyor. Köyün muhtarı Sadettin Kayıntu,'Kameralarımızla hem antik kentimiz hem de köyümüz daha güvende. Kameralardan sonra hırsızlık olmadı. 'dedi.

Budaklar Köyü'nde 2003'de başlayan kazı çalışmalarında Hadrianapolis Antik Kenti gün yüzüne çıkarıldı. Roma döneminde M.Ö.1'inci yüzyılda kurulan antik kentte bu güne kadar yapılan çalışmalarda çok sayıda mermer sütun ve sütun başlıkları, kiliseler, surlar, su sarnıçları, kaya mezarları, Roma hamamı, gözyaşı şişeleri, tüneller, Roma sikkesi, kemik toka, kemik çuvaldız, unguentarium ve şarap mahzenleri ile zemini mozaik hayvan, kuş gibi resimlerle süslenmiş kilise ortaya çıkarıldı. SİT alanı içinde bulunan mermer sütun ve sütun başlıklarından, heykellerden ve yapıların mimarı özelliklerinden döneminde gelişmiş bir şehir olduğu anlaşılan antik kent 3 yıldır 9 adet güvenlik kamerasıyla korunuyor.

'YABANCI TURİSTLERİMİZ BURAYI GÖRÜNCE PARMAKLARINI ISIRIYOR, MEMNUN KALIYORLAR'

Budaklar Köyü muhtarı Sadettin Kayıntu, ??Şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Çok güzel eserler çıkıyor. Devletimiz buraya önem veriyor. Burasının dünyaya açılması içten bile değil. Şu anda görünürde o kadar fazla bir şey olmamasına rağmen yabancı turistler geliyor. Yabancı turistlerimiz burayı görünce parmaklarını ısırıyorlar, son derece memnun kalıyorlar. İlçemiz ve köyümüz için burası büyük bir hazine. Eşi benzeri bulunmaz bir hazine. ??dedi.

'KAMERALARIMIZLA HEM ANTİK KENTİMİZ HEM DE KÖYÜMÜZ DAHA GÜVENDE' Antik kentin 3 yıl önce güvenlik kameralarıyla ve özel güvenlik görevlileriyle korunduğunu ifade eden Kayıntu,??Güvenlik kamerası olmadığında bazı sıkıntılar yaşadık. Kompresör ele geçirildi. Jandarmamız 24 saat devriye geziyor. Güvenlik kameralarımız ve özel güvenlik görevlilerimiz mevcut. Yapılabilecek yanlış işleri kameralarımız tespit ediyor. Kameralarımızla hem antik kentimiz hem de köyümüz daha güvende. Kameralardan sonra hırsızlık olmadı. ??diye konuştu.