Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 4 kişi yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 4 kişi yara almadan kurtuldu
25.10.2020 13:25
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 20 metrelik şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 20 metrelik şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Birecik ilçesi girişinde meydana geldi. Sercan D.'nin kullandığı 27 ABV 098 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve yaralanmayan 4 kişinin ambulansta kontrolleri yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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