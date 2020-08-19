Hafik'te Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Kaymakam Hacı Kerim Meral, mahalle muhtarlarıyla Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Meral, mahalle muhtarlarıyla esnaf ve vatandaşın yaşam alanlarında denetlemede bulundu.

Esnafa koronavirüsle mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Meral, isteyen vatandaşa ve esnafa maske dağıttı.

Kovid-19 kapsamında uyulması gereken kuralları yerine getiren esnafa teşekkür belgesi verildi.

Muhtarlarla denetlemede bulunan Meral, "Devletimiz bütün kurumlarıyla halkımızın sağlığı için sahada. Hepimiz daha bilinçli ve duyarlı olursak daha güzel günlere en kısa zamanda kavuşuruz inşallah. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum." dedi.