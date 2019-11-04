Son Dakika Haberleri: Hafik'te taziye aracı hizmete sunuldu
Son Dakika Güncel Hafik'te taziye aracı hizmete sunuldu

Hafik'te taziye aracı hizmete sunuldu

7 saat önce

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, taziye aracının hizmete sunulduğunu söyledi.

Hafik'te taziye aracı hizmete sunuldu, System.String[]

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, taziye aracının hizmete sunulduğunu söyledi.

İlçe halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çuhadaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye başkanı adaylığı sürecinde 41 projenin yapılması vaadinde bulunmuştum. Bu projelerden biri olan taziye aracını halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Yakın zamanda birkaç projenin daha hizmete sunulacağını aktaran Çuhadaroğlu, "Yakın zaman içerisinde PTT binasının önündeki alana Halk Pazarı'nı taşıyacağız ve sundurmalı şekilde yapacağız. Belediye Fırını ve Belediye Hamamı'nı 1 yıl içerisinde hizmete açacağız." diye konuştu.

Selahattin Çuhadaroğlu, Hafik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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