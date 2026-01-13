Hafızlık Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciye plaket verildi.
İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Kur'an-ı ezbere okuyan Hatuniye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Elif Azra Açık'ı tebrik etti.
Açık'a plaket veren Karaca, hafızın yetişmesinde emeği geçen öğreticilere teşekkür etti.
Karaca, başarılı öğrenciye ilim ve ahlakla dolu bir ömür temennisinde bulundu.
