
Hafriyat kamyonunun çarptığı karavan şarampole yuvarlandı(GÜNCELLEME)

24.12.2025 17:57
BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şarampole yuvarlanan karavanın sürücüsü Sevil S. (61) yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Yusuf D. yönetimindeki 34 UC 8236 plakalı hafriyat kamyonu, aniden önüne geçtiği öne sürülen Sevil S.'nin kullandığı 16 ANM 336 plakalı karavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan karavan şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından karavandan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAZA KAMERADA

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde orta şeritten sağ şeride geçen karavanın, arkadan gelen hafriyat kamyonunun çarpmasıyla şarampole yuvarlandığı görüldü.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

