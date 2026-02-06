Hafta Sonu Yağışlı Hava - Son Dakika
Hafta Sonu Yağışlı Hava

Hafta Sonu Yağışlı Hava
06.02.2026 17:40
Yurt genelinde kuvvetli yağışlar bekleniyor; batı bölgeleri yağmurlu, doğu ise kar yağışlı olacak.

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun büyük bir kesiminde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini bildirdi.

Batı bölgelerinde ise kuvvetli yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, "Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Yine güneyde Antalya'nın doğu ilçelerinde, Hatay'ın çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar kuvvetli olarak gerçekleşecek." dedi.

Özdemirci, pazar günü ise Mersin ve Karaman dışında yağışların yurt genelinde devam edeceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Çevre

Son Dakika Güncel Hafta Sonu Yağışlı Hava - Son Dakika

Hafta Sonu Yağışlı Hava
