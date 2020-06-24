Hafter'in Suriyeli paralı askerlerle yaptığı sözleşme ortaya çıktı - Son Dakika

Hafter'in Suriyeli paralı askerlerle yaptığı sözleşme ortaya çıktı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Suriyeli paralı askerleri yetiştirdiğine ilişkin belgeler yayımlandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Suriyeli paralı askerleri yetiştirdiğine ilişkin belgeler yayımlandı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yayımladığı belgelerde, Hafter saflarına katılacak Suriyeli paralı askerleriin aylık 200, operasyon başına ise 10 dolar ek ücret aldığı ortaya çıktı.

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Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in, Suriyeli paralı askerleri kendi safına çekmek için anlaşma yaptığına ilişkin belgeler yayımlandı. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yayımladığı belgelerde, Suriyeli paralı askerler ile güvenlik şirketleri arasındaki sözleşmeye dair detaylar yer aldı.

AYLIK 200 DOLARA PARALI ASKER

Sözleşmede yer alan maddelerde, paralı askerlerin aylık 200 dolar, operasyon başına ise 10 dolar ek ücret alacağı belirtiliyor. Ayrıca, sözleşmede paralı askerlerin 2'inci ve 3'üncü aylarında aylık ücretlere 20'şer dolar zam yapılacağı bilgisi de yer alıyor. Öte yandan, Suriyeli paralı askerlerin, Hmeymim Hava Üssü'nden, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait  Al-Khadim Hava Üssü'ne geçiş yapacakları bildirildi.

HAFTER'İN PARALI ASKER FAALİYETLERİ BM'NİN TAKİBİNDE

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesinin raporunda, Hafter'e bağlı yabancı paralı askerlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) serbest bölgelerde kayıtlı "Lancaster 6 DMCC" ve "Opus Capital Asset Limited FZE" şirketleriyle bağlantılı oldukları belirtildi. Paralı askerlerin Haziran 2019'da iyi finanse edilen özel askeri şirket adına Hafter'e destek için Libya'ya gittikleri ifade edilen raporda, raporun içeriği hakkında konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki diplomat ise "Opus" ve "Lancaster 6" şirketlerinin Hafter güçlerini helikopter, insansız hava aracı ve siber yollarla desteklediğini söylemişti.


Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hafter'in Suriyeli paralı askerlerle yaptığı sözleşme ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

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