Son Dakika Haberleri: Haiti'de Devlet Başkanı Moise Karşıtı Protesto: 5 Ölü

Haiti'de Devlet Başkanı Moise Karşıtı Protesto: 5 Ölü

1 saat önce

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye karşı başlayan ve istifasının istendiği protesto gösterilerinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de Devlet Başkanı Moise Karşıtı Protesto: 5 Ölü, System.String[]
Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye karşı başlayan ve istifasının istendiği protesto gösterilerinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye karşı başlayan protesto gösterilerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ciddi bir ekonomik ve siyasi krizin ortasında bulunan ülkenin pek çok şehrinde geçtiğimiz hafta başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Port-au- Prince ve ülkenin bazı şehirlerinde başlayan protesto gösterileri şiddet olaylarına dönmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki Gonaives, Haiti Cape ve Los Cayos'ta yapılan gösterilerde 3 kişinin polis kurşunuyla vurulduğu iddia edildi.

Devlet Başkanı Moise'in istifasını talep eden sosyal örgütler ve muhalefetin topladığı binlerce kişi perşembe günü sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Başkent Port-au-Prince'de ise iş yerleri, okullar ve ulaşım faaliyetleri durdu. Polis, protestocuları dağıtmak için havaya ateş açıp, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Başbakan Ceant'dan polise teşekkür

Başbakan Jean Henry Ceant ise yaptığı açıklamada şiddet eylemlerini kınadı. Suçluların adalete hesap vereceğini söyleyerek, polise teşekkür ettiğini açıkladı. Ceant açıklamasında "Şiddet olmadan daha iyi bir Haiti için savaşabiliriz. Şiddetin devam etmesine müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik acil önlem paketi neden oldu

Gösteri çağrıları, hükümetin salı günü ekonomik acil durum ilan etmesi sonrasında başladı. Gösteriler maliyetlerin düşürülmesi, küçük işletmeler için krediye erişimin zorlaştırılması ve krizi azaltmak için maaşlara zam yapılmasının engellenmesi kararının alınması üzerine başladı. - PORT AU PRINCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:57 Kaynak: İHA

Prince, Haiti, 3. Sayfa
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