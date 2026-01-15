HAK-İŞ, Miraç Kandili dolayısıyla lokma dağıttı - Son Dakika
HAK-İŞ, Miraç Kandili dolayısıyla lokma dağıttı

15.01.2026 22:21
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin'de yaşanan soykırımı, adaletsizlikleri ve zulmü dünyaya anlatmak için mücadele ettiklerini söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, Miraç Kandili dolayısıyla, Hacı Bayram-ı Veli Camisi avlusunda, Gazze halkı ve şehitler için lokma ve süt dağıttı.

Arslan, cami avlusuna kurulan HAK-İŞ ikram standı önünde yaptığı açıklamada, konfederasyon bünyesindeki Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesinin bu organizasyonu her yıl düzenlediğini belirterek, Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Arslan, Miraç Kandili'nde hem Filistinli kardeşlerini anmak hem de onlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etmek için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Miraç Kandili dolayısıyla lokma ve süt dağıttıklarını dile getiren Arslan, HAK-İŞ'in, Filistin davasını kendi davası olarak gördüğünü vurguladı.

Arslan, "Filistin'de yaşanan katliamları, soykırımı, oradaki kardeşlerimizin maruz kaldığı adaletsizlikleri ve zulümleri bütün dünyaya anlatmak için de mücadele ediyoruz. Bugün Miraç Kandili'nde ellerimizi, Rabbimizin huzuruna açtığımızda Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın her yerinde zulme uğramış mazlumlar için dua edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Miraç Kandili, İnsan Hakları, Filistin, Güncel, Son Dakika

