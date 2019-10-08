Hakan Aydemir ile yolları ayıran Malatya idmanyurdu İsmail Tekin ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig takımı (BAL) Malatya İdmanyurdu, teknik sorumlu Hakan Aydemir ile yolları ayırarak, İsmail Tekin ile anlaştı.



Ligde oynadığı 3 maç sonunda 3 puan toplayan Malatya İdmanyurdu'nda geçen hafta alınan Sürsürü mağlubiyeti sonrasında Hakan Aydemir ile yolları ayrılırken, sarı lacivertli yönetim takımın başına İsmail Tekin'i getirdi.



Takımdaki teknik heyet değişikliğiyle ilgili bilgi veren kulübün onursal başkanı Teoman Mutlu, "Hocamız Hakan Aydemir ve yardımcıları Ahmet Menevşeoğlu ile Soner Bayram'ın takımımızın amatör ligden BAL'a çıkışında büyük katkıları oldu. Bu sezon başında da yapılanma noktasında yine desteklerini esirgemediler. Bu anlamda bu isimlerin her zaman bizim için yeri farklı olacaktır. Emeklerinden dolayı kendilerine tek tek teşekkür ediyoruz. Sürsürü maçı sonrası yapmış olduğumuz toplantı neticesinde bir kan değişikliği durumunun ortaya çıktığını gördük ve Hakan Aydemir hocamızla yollarımızı ayırdık. Bu gelişmenin ardından yaptığımız görüşmeler neticesinde Malatya'nın başarılı teknik adamlarından İsmail Tekin ile el sıkışarak anlaşmaya vardık. İnşallah bu karar kulübümüz için hayırlı olur. Malatya kamuoyundan da takımımıza çıkmış olduğu bu zor maratonda destek olmaları ricasında bulunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA