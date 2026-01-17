Hakan Fidan Vilnius'ta Tatar ve Karay Temsilcileri ile Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Tatar toplumu ve Karay toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Vilnius'ta Tatar toplumu ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü.
