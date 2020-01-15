Son Dakika › Magazin › Hakan Ural'dan, Reynmen'e büyük tepki 'Benim olduğum yerde hadi gel de yap bakayım!!!' - Son Dakika Magazin
Hakan Ural'dan, Reynmen'e büyük tepki "Benim olduğum yerde hadi gel de yap bakayım!!!"
6 saat önce
Reynmen'in ramazan ayında ezan okuyup, insanların da buna inanmasına karşı kahkaha atıp eğlendiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü ve ezanla alay ettiği iddiaları gündeme geldi.
Reynmen'in ramazan ayında ezan okuyup, insanların da buna inanmasına karşı kahkaha atıp eğlendiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü ve ezanla alay ettiği iddiaları gündeme geldi.
Program sunucularından Hakan Ural da şarkıcı Reynmen'in bu görüntülerine çok sert tepki verdi! İşte o anlar...
Neler Oluyor Hayatta? hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da Kanal D'de!
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:17
Son Dakika Manken Aslı Baş davasında karar açıklandı Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni tiyatro yanıtı: Barış için oradaydık Ekranların yeni dizisi Zemheri, ilk bölümüyle Twitter'da trend oldu Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi