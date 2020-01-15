Hakan Ural'dan, Reynmen'e büyük tepki "Benim olduğum yerde hadi gel de yap bakayım!!!" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan, Reynmen'e büyük tepki 'Benim olduğum yerde hadi gel de yap bakayım!!!' - Son Dakika Magazin

Hakan Ural'dan, Reynmen'e büyük tepki "Benim olduğum yerde hadi gel de yap bakayım!!!"

6 saat önce

Reynmen'in ramazan ayında ezan okuyup, insanların da buna inanmasına karşı kahkaha atıp eğlendiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü ve ezanla alay ettiği iddiaları gündeme geldi.

Hakan Ural'dan, Reynmen'e büyük tepki

Reynmen'in ramazan ayında ezan okuyup, insanların da buna inanmasına karşı kahkaha atıp eğlendiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü ve ezanla alay ettiği iddiaları gündeme geldi.


Program sunucularından Hakan Ural da şarkıcı Reynmen'in bu görüntülerine çok sert tepki verdi! İşte o anlar...



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Hakan Ural, Reynmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:17 
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