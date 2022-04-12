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Hakim 1. Bölümü izlemek için: https://youtu.be/qvPu7qxSnes
#Hakim Pazartesi #atv'de!
Hakim Teaser https://youtu.be/Ow7SJSSBL84
Hakim 2. Tanıtım https://youtu.be/KZpKb7pKMrw
Hakim 3. Tanıtım https://youtu.be/2EmKfqpZ1qQ
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Hasibe Eren (Gülbahar), Gülsen Tuncer (Semra), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Naz Çağla Irmak (Ceren)
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Son Dakika › TV › Hakim 3. Bölüm Fragmanı | 'Oğluma çarpan araba sizin üzerinize kayıtlıymış' - Son Dakika