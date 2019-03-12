Hakimin Makam Odasından Cüzdanını Çaldılar
1 saat önce
Bursa'da nöbetçi hakimin makam odasındaki çantasından cüzdanı çalındı.
Bursa
'da nöbetçi hakimin makam odasındaki çantasından cüzdanı çalındı.
Olay Bursa Adliyesi
'nde meydana geldi. 12. Asliye Ceza Mahkemesi
Hakimi Gülay
Hoş, mahkeme kaleminde ifade alırken, hemen yan tarafta bulunan makam odasına bir şahıs girdi. Hakimin çantasını karıştıran şahıs, bulduğu cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. Odasına döndüğünde cüzdanının olmadığını fark eden Hoş, Adliye Koruma Büro Amirliğine durumu iletti. Olay yeri inceleme ve hırsızlık büro ekiplerinin makam odasında yaptığı incelemede alınan parmak izlerinden bir şüpheli tespit edildi. Polis
ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:07 Kaynak: İHA
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