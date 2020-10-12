Hakkari'de 139 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

HAKKARİ merkez ve Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 139 kilo 80 gram eroin, afyon sakızı ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üreten ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Hakkari ve Yüksekova'da harekete geçildi. Düzenlenen operasyonlarda 60 kilo 540 gram eroin, 52 kilo 740 gram afyon sakızı, 25 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı 3 bin 290 paket sigara ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlar kapsamında Suriye uyruklu 7 kişinin de 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan yakalandığı belirtildi.