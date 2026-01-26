Hakkari'de Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Hakkari'de Asayiş Toplantısı

Hakkari\'de Asayiş Toplantısı
26.01.2026 16:42
Hakkari'de asayiş toplantısında suç oranlarında önemli düşüşler kaydedildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 11-24 Ocak tarihleri arasında il genelinde meydana gelen asayiş olayları, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılarak değerlendirildi. Sunulan brifinglerde, Hakkari genelinde suç oranlarında önemli düşüşler yaşandığı belirtildi. Yapılan değerlendirmelere göre; il genelinde asayiş olaylarında yüzde 12 azalma sağlandı. Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 21, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 41 oranında azaldı. Kasten yaralama olaylarında yüzde 21 düşüş yaşandı. Hırsızlık olayları yüzde 83, dolandırıcılık olayları ise yüzde 50 oranında azaldı. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında yüzde 19 oranında düşüş kaydedildi.

Öte yandan, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların yüzde 6 oranında arttığı, ayrıca söz konusu dönemde çeşitli suçlardan aranması bulunan 172 şahsın yakalandığı bildirildi.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Çelik, il genelinde suç oranlarının azaltılması, suça yönelimin önlenmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi konusunda özveriyle görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Asayiş, Son Dakika

3. Sayfa Hakkari'de Asayiş Toplantısı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hakkari'de Asayiş Toplantısı - Son Dakika
