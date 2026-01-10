Hakkari\'de Çatı Çöktü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde araç ikmal deposu olarak kullanılan garajın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü.
Kent genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede, belediyenin araç ikmal deposu olarak kullandığı garajın çatısında çökme meydana geldi.
İçinde kimsenin olmadığı garaja, itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Hasar oluşan garajın çevresinde önlem alındı.
