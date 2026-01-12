Hakkari'de Eğitime Ara - Son Dakika
Hakkari'de Eğitime Ara

12.01.2026 22:16
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim durduruldu, can güvenliği ön planda.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde bu gece kar yağışının şiddetini artırması ve yarın saat 15.00'e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve çığ riski nedeniyle yüksek ve eğimli bölgelerde ulaşımda ciddi aksamaların yaşanabileceğine yer verilen açıklamada, can ve mal güvenliği açısından risk oluşabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

