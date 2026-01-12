Hakkari'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

12.01.2026 23:09
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak 2026'da eğitim durduruldu.

HAKKARİ'de yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitime ara verildi.

Kentte yarın beklenen kar yağışına bağlı olarak yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle valilik açıklama yaptı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimiz genelinde bu gece saat 03.00 itibarıyla şiddetini artırarak yarın saat 15.00'e kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve çığ riski nedeniyle; yüksek kar örtüsüne sahip özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği, can ve mal güvenliği açısından risk oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, çığ ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere) 13 Ocak 2026 Salı günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde riskler göz önünde bulundurularak, RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri, 13 Ocak 2026 Salı günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

Açıklamanın devamında sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD kurumlarında görevli personelin idari izin durumlarının, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
